(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 11 gennaio 2025 IL SINDACO BUDRI E L’ANMI HANNO CONSEGNATO LA BENEMERENZA AL

MIRANDOLESE FRANCESCO MARZI, CAPITANO DI VASCELLO DELLA NAVE

TRIESTE

Letizia Budri (Sindaco): “Un mirandolese al comando della “Trieste”, Ammiraglia

della Marina Militare Italiana”

Nella giornata di Venerdì 10 Gennaio, il gruppo ANMI di Modena (Associazione Nazionale

Marinai d’Italia) ha capeggiato una delegazione di altri gruppi ANMI della regione,

partecipando a una giornata di grande emozione e significato. Insieme al Sindaco di

Mirandola Letizia Budri, è stato consegnato a La Spezia un attestato di benemerenza al

Capitano di Vascello Francesco Marzi, il mirandolese al comando della più grande nave

della Marina militare Italiana. La consegna si è svolta a bordo della nave, dove il Capitano

Marzi e il suo equipaggio hanno accolto con grande ospitalità gli oltre 70 membri della

delegazione. “Il Capitano Marzi ha dimostrato di essere un vero e proprio “ufficiale

gentiluomo”, mettendo in evidenza la professionalità, la disponibilità e la cordialità che

caratterizzano da sempre la Marina Italiana. La capacità di accoglienza da parte sua e dei

suoi uomini è stata eccezionale, creando un’atmosfera di grande calore umano” hanno

commentato a margine della consegna la Prima Cittadina e il Presidente ANMI di

Modena, Giuseppe Vinci. Un’occasione preziosa, che ha fornito alla delegazione

l’opportunità di scoprire da vicino una nave unica nel suo genere, simbolo della grande

tradizione cantieristica navale italiana.

Nave Trieste, unità LHD (Landing Helicopter Dock), con distintivo ottico L 9890, infatti, è

stata progettata per svolgere missioni ad ampio spettro, sfruttando le sua intrinseca

flessibilità d’impiego e di riconfigurazione. È quindi in grado di esprimere, senza soluzione

di continuità, una rilevante proiezione di forza a lungo raggio, sul mare e dal mare, di

molteplici assetti operativi, militari e di supporto umanitario. L’Unità navale potrà ospitare

un Comando complesso di Componente Navale (NATO MCC) ovvero un Comando di

Task Force Anfibia (CATF), nonché trasportare e proiettare a terra una forza anfibia di

circa 600 u., impiegando il suo ampio bacino allagabile, e impiegare i più moderni

aeromobili oggi in dotazione alla Marina. In chiave dual-use, la sua flessibilità d’impiego e

la presenza a bordo di un ospedale dotato di capacità diagnostica autonoma, operatoria, e

ricovero con possibilità di assicurare trattamento di terapia intensiva, le consentirà di

concorrere alle attività interministeriali di soccorso umanitario in occasione di eventi

straordinari/calaimità naturali. Con una lunghezza totale di 245 metri, un dislocamento di

37.500 tonnellate a pieno carico, e un ponte di volo lungo 230 metri e largo 55 metri circa

(comprensivo degli elevatori), la nave anfibia multiruolo Trieste, varata il 25 maggio 2019 a

Castellammare di Stabia e consegnata dopo gli allestimenti il 7 Dicembre scorso a

Livorno, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro

Crosetto, rappresentando, di fatto, la più grande Unità Navale mai costruita in Italia dal

dopoguerra a oggi, in totale e rigorosa sinergia di intenti tra la Marina Militare e l’Industria

Nazionale di eccellenza, esempio eclatante delle capacità progettuali e tecnologiche nel

mondo.

La giornata, che ha visto la partecipazione di numerosi membri e simpatizzanti dell’ANMI è

stata un’occasione per rafforzare il legame tra le istituzioni e le forze armate, celebrando

l’eccellenza e l’impegno della Marina Italiana. Al termine della cerimonia, è stato

consegnato al Capitano Marzi, insieme al Sindaco di Mirandola, l’Attestato di

Benemerenza, come segno di riconoscimento per il suo eccezionale servizio e sono stati

scambiati i Crest dei gruppi ANMI.

“Una giornata indimenticabile, per cui ringrazio l’ANMI del coinvolgimento, nella quale i

sentimenti di orgoglio, per i natali mirandolesi del Capitano Marzi e per la capacità tecnica

che il nostro Paese Italia è in grado di esprimere, ma soprattutto di gratitudine, per il

prezioso servizio da sempre reso dalla Marina e dai suoi uomini, sono cresciuti passo

dopo passo all’interno di questa imponente nave” ha commentato il Sindaco Letizia Budri.

Per informazioni: