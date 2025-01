(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

Messina, in via di ultimazione i lavori di messa in sicurezza della strada

provinciale 40 di Zafferia

Gli interventi riguardano il muro di contenimento e la sede stradale all’altezza del km 0+900

Sono in fase di ultimazione i lavori di ripristino del muro di sostegno e della sede stradale,

all’altezza del km 0+900, lungo la strada provinciale 40 di Zafferia.

La Città Metropolitana di Messina è intervenuta in tempi brevi per ristabilire il normale

transito veicolare ed evitare possibili danneggiamenti ai sottoservizi presenti in loco.

Stamani il Direttore Generale Giuseppe Campagna, insieme all’Assessore del Comune di

Messina Massimo Minutoli e al Consigliere comunale Raimondo Mortelliti, hanno

effettuato un sopralluogo per verificare la fase finale dei lavori.

“Siamo intervenuti con estremo tempismo – ha sottolineato il Sindaco metropolitano

Federico Basile – per garantire il transito in sicurezza lungo l’importante arteria di

collegamento con Zafferia. L’attenzione alle emergenze costituisce un obiettivo della Città

Metropolitana di Messina che affrontiamo giornalmente con il massimo impegno di uomini

e mezzi”.

