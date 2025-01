Il cordoglio per la scomparsa di Nando Pietro Tomassoni

(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 10 gennaio 2025 Ufficio stampa

IL CORDOGLIO DEL COMUNE DI

SPOLETO PER LA SCOMPARSA DI

NANDO PIETRO TOMASSONI

L’amministrazione comunale esprime il cordoglio della Città per la scomparsa di Nando

Pietro Tomassoni. Impegnato nella vita politica cittadina, così come nella pubblica

amministrazione, è stata negli anni figura di riferimento all’interno delle principali

istituzioni culturali di Spoleto, come la Fondazione Festival dei Due Mondi ed il Teatro

Lirico Sperimentale “A. Belli”.

Il suo impegno, la costante volontà di essere al dentro delle questioni che nel tempo

hanno interessato la città ed il territorio, il suo mettere a disposizione della collettività

l’energia e la competenza che hanno sempre contraddistinto il suo operato,

rappresentano l’esempio che Nando Pietro Tomassoni lascia alla nostra comunità quale

eredità preziosa da preservare e ricordare.

“A lui mi legava un’amicizia profonda, familiare, un rapporto sincero nato e cresciuto