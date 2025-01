(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 10 gennaio 2025 Ambiente, report Cts in Sicilia. Savarino: «Regione in grado di attrarre investimenti»

«I numeri presentati oggi nel Report produttività 2024 della Commissione tecnica specialistica rappresentano un traguardo storico per la Sicilia. Con oltre 700 pareri ambientali positivi rilasciati, pari a un incremento del 20 per cento rispetto all’anno precedente, dimostriamo che la nostra Regione è in grado di attrarre e sostenere investimenti per oltre 65 miliardi di euro, garantendo al contempo uno sviluppo sostenibile». Lo dichiara l’assessore regionale all’Ambiente, Giusi Savarino.

«Il mio impegno in quanto Autorità ambientale – prosegue l’esponente del governo Schifani – è stato quello di semplificare e accelerare i processi autorizzativi, mantenendo sempre alti gli standard di attenzione alla tutela ambientale. Questi risultati testimoniano il valore della riforma voluta dal governo e il lavoro prezioso svolto dalla Cts sotto la guida del presidente Gaetano Armao. Guardiamo al futuro con fiducia, consapevoli che stiamo costruendo una Sicilia più moderna, sostenibile e attrattiva per gli investitori, senza mai perdere di vista la salvaguardia della biodiversità e il benessere dei cittadini siciliani».

