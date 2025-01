4° comunicato stampa del 10 gennaio 2025

(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 10 gennaio 2025 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

CASAGIOVE. DISTRUSSERO UNA DELLE STATUE DEL PRESEPE ALLESTITO DAL PARROCO

LUNGO VIA IOVARA PER IL SANTO NATALE. QUATTRO GIOVANI DENUNCIATI DAI

CARABINIERI.

Sono passati pochi giorni da quando Don Stefano Giaquinto, parroco della

parrocchia di San Michele Arcangelo a Casagiove, a pochi chilometri dalla

città di Caserta, si è recato presso la locale Stazione carabinieri per

denunciare il danneggiamento di uno dei manichini facente parte di una

mostra figurativa del presepe allestito dalla sua parrocchia lungo la locale

via Iovara.

Nella circostanza Don Stefano ha riferito un dettaglio alquanto

raccapricciante che ha immediatamente allertato i militari dell’Arma. Per

quanto il danneggiamento in sé possa essere estremamente deplorevole, gli

sconsiderati autori avrebbero staccato la testa de manichino ed infilzato

uno dei perni di supporto della statua in un occhio, abbandonandola su una

panchina nella vicina piazza degli eroi.

Gli immediati accertamenti, eseguiti dai carabinieri della Stazione di

Casagiove attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza privata

presenti lungo via Iovara e piazza degli eroi e l’escussione di alcuni

testimoni, hanno consentito di identificare i quattro giovani di età

compresa tra i 19 e i 25 anni, che nella notte tra l’1 e il 2 gennaio

scorso, per futili motivi, dopo aver rimosso il manichino dalla propria sede

lo avrebbero trasportato in piazza degli eroi dove lo avrebbero decapitato e

compiuto gesti di scherno, abbandonandolo su di una panchina.

I quattro, a seguito della formalizzazione della denuncia querela da parte

del parroco sono stati denunciati in stato di libertà. Dovranno rispondere

di danneggiamento, minaccia, molestia o disturbo alle persone.