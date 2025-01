(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

Settima Commissione del CSM avvia immediato monitoraggio degli effetti del d.m.27 dicembre 2024, n. 206.

La Settima Commissione del CSM ha avviato un immediato monitoraggio degli effetti del d.m.27 dicembre 2024, n. 206 e della conseguente estensione del processo penale telematico anche alla fase dibattimentaleGià con delibera dell’11 luglio 2024 il Plenum del CSM -adottando il previsto parere sul d.m. 27 dicembre 2024, n. 206 – aveva evidenziato le criticità tecnologiche del PPT e l’assenza di sperimentazione negli uffici giudiziari prospettando la necessità di mantenere un doppio binario (analogico e digitale) anche per l’udienza preliminare e dibattimentale.Veniva, poi, auspicato un deciso cambio di passo qualitativo nella gestione del PPT (anche alla luce dei ripetuti malfunzionamenti verificati nella gestione delle archiviazioni).L’entrata in vigore del d.m. 27 dicembre 2024,n. 206 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30 dicembre scorso) ha già determinato l’attestazione di malfunzionamenti dell’applicativo da parte di molti uffici giudiziari italiani ( tra i quali Milano, Roma, Torino, Catania, Bari, Lecce, Siracusa). Per queste ragioni la Settima Commissione ha dato incarico alla Struttura tecnica dell’organizzazione di verificare la rilevanza e l’entità dei dichiarati malfunzionamenti affinché la Commissione ne valuti in tempi ristretti il loro impatto sull’organizzazione e l’efficienza degli uffici giudiziari.