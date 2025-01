(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 09 gennaio 2025 NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA PIETRI

Letizia Budri (Sindaco): “Fornito a studenti e operatori un ambiente più moderno,

sicuro ed ecologico”

La Scuola Primaria “Dante Alighieri” di Via D. Pietri ha concluso il proprio 2024 con

l’importante implementazione rappresentata dalla nuova mensa scolastica. Si tratta di

un’innovativa struttura pensata per rispondere alle esigenze crescenti del tempo pieno,

che coinvolge tutte le classi dell’istituto. Grazie alla realizzazione di un ambiente moderno

e sostenibile, capace di unire efficienza energetica e tecnologie avanzate, la scuola si

prepara a garantire uno spazio accogliente e funzionale per circa 192 alunni, con

un’attenzione particolare alla sostenibilità e al benessere dei ragazzi. L’edificio, con una

superficie complessiva di circa 220 mq, è stato progettato per accogliere fino a 96 alunni

in un singolo turno (con uno spazio di 1,4 mq per alunno), o 192 alunni in due turni (con

0,7 mq per alunno). Il costo complessivo dell’opera ammonta a circa 900.000€, di cui circa

480.000 € sono stati finanziati grazie ai fondi europei del “Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza” (PNRR), mentre il restante importo è stato stanziato dal Comune di Mirandola.

La struttura, costruita con materiali leggeri come acciaio e legno lamellare, è dotata di un

sistema di fondazione in calcestruzzo armato e un intervento per la mitigazione del rischio

di liquefazione del terreno. L’edificio si sviluppa al piano terra, integrandosi

armoniosamente con il plesso scolastico esistente, e presenta una zona mensa di 135 mq

con una altezza variabile tra i 3,5 e i 4,43 metri. Le aree adiacenti sono dedicate ai servizi

accessori, come spogliatoi e zone di porzionamento e lavaggio dei pasti.

La progettazione, concepita per raggiungere l’efficienza energetica, ha portato alla

realizzazione di un edificio classificato nZEB (Nearly Zero Energy Building), con un