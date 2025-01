COMUNICATO STAMPA – I CARABINIERI DEL N.A.S. DI PALERMO DONANO I PANETTONI SEQUESTRATI ALLA MISSIONE DI BIAGIO CONTE

(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

I CARABINIERI DEL N.A.S. DI PALERMO DONANO I PANETTONI SEQUESTRATI ALLA MISSIONE DI

BIAGIO CONTE

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo hanno consegnato alla “Missione di

Speranza e Carità”, fondata da Fratel Biagio Conte, 30 panettoni sequestrati durante lo scorso mese

di dicembre nel capoluogo, perché confezionati senza rispettare il rigoroso disciplinare nazionale in

materia di prodotti artigianali.

I Carabinieri del N.A.S., dopo aver constatato la genuinità dei prodotti, in esecuzione dell’ordinanza

di devoluzione in beneficenza emessa dall’Autorità competente, hanno consegnato i panettoni all’ente

caritatevole per la destinazione agli indigenti assistiti dalla Missione di Biagio Conte.