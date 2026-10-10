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Lombardia

Lombardia, Brianza: Presidente Romani a inaugurazione tangenziale nord tra Cesano Maderno e Seveso

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2026 - Nuova tangenziale Nord tra Cesano Maderno e Seveso in Brianza

Presidente Federico Romani: "Opera fondamentale che unisce due comunità e migliora
la qualità della vita dei centri abitati deviando il traffico pesante e velocizzando i collegamenti"

Cesano Maderno, 9 ottobre 2026 – "Due comunità divise da una ferrovia e da un torrente vengono ora unite da un'unica opera particolarmente attesa e che trova finalmente la luce, un'opera e una infrastruttura che assume una importanza strategica anche perché migliora la qualità della vita dei centri abitati interessati deviando il traffico pesante e velocizzando i collegamenti. Ma la nuova tangenziale è anche la dimostrazione di come, quando le istituzioni e le pubbliche amministrazioni sanno fare sinergia, i risultati arrivano a beneficio di tutti".
Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani intervenendo oggi all'inaugurazione della nuova tangenziale nord realizzata al confine tra i Comuni di Cesano Maderno e Seveso in Brianza.

Ora con la messa in funzione della tangenziale, i veicoli provenienti dalla Milano-Meda, dalla futura Pedemontana e da Seregno potranno raggiungere la Nazionale dei Giovi senza attraversare le aree più sensibili della città, spesso congestionate nelle ore di punta. Il tracciato ha richiesto il superamento del torrente Seveso con un nuovo ponte, la realizzazione della galleria artificiale sotto la linea ferroviaria, la costruzione delle rotatorie di innesto e la sistemazione delle aree di raccordo.

Alla cerimonia inaugurale erano presenti anche l'Assessore regionale Claudia Terzi, i Sindaci dei due Comuni e i Consiglieri regionali Alessandro Corbetta e Pietro Luigi Ponti.

Nelle fotografie allegate, alcuni momenti dell'inaugurazione

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Regione Lombardia – Il Consiglio

(AGENPARL)
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