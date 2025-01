COMUNICATO – I CARABINIERI A BALLARO’ ARRESTANO DUE PALERMITANI PER SPACCIO.doc

(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

Palermo, 07 gennaio 2025

I CARABINIERI A BALLARO’

ARRESTANO DUE UOMINI PER SPACCIO

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Palermo Piazza Verdi nell’ambito di

un’attività finalizzata alla prevenzione e repressione della produzione, traffico e detenzione illecita

di sostanze stupefacenti, nel quartiere Ballarò hanno arrestato due palermitani di 48 e 18 anni padre

e figlio, già noti alle forze di polizia per spaccio di droga.

Gli odierni indagati, sono stati osservati dai militari che, hanno visto i due uomini uscire dalla

propria abitazione ubicata nelle immediate vicinanze di un istituto di formazione frequentato da

molti ragazzi, con in mano un contenitore in vetro contenente a sua volta, un sacchetto in plastica.

Appena fuori dall’abitazione, i due familiari si sono avvicinati ad una pianta in vaso e, dopo averla

leggermente spostata, hanno alzato il coperchio in plastica di un pozzetto di ispezione delle fibre

ottiche e deposto all’intero il contenitore in vetro.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri che, non hanno perso di vista il 48 enne ed il 18enne, ha

consentito il rinvenimento di 240 grammi di hashish già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al

dettaglio nonché un bilancino di precisione.

La perquisizione estesa anche al domicilio degli indagati, ha reso possibile anche il ritrovamento di

altro materiale vario per il confezionamento.

Il Giudice per le Indagini Preliminari di Palermo, a seguito dell’udienza, ha convalidato l’arresto e

disposto per il 48enne gli arresti domiciliari e per il 18enne la misura dell’obbligo di presentazione

alla polizia giudiziaria.

La droga sequestrata è stata trasmessa al Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti del

Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur

gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero

iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna

passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.