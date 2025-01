ZES UNICA – NOTA STAMPA ON.ENRICO TIERO

(AGENPARL) - Roma, 6 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 06 gennaio 2025 Tiero (FdI): “La battaglia di Ottaviani va nella nostra direzione.

Rafforzare la sinergia per includere il basso Lazio ed il reatino nella Zes”

Roma, 6 gennaio – “Ho apprezzato con piacere la battaglia intrapresa

dall’on.Nicola Ottaviani contro l’esclusione delle province di Frosinone,

Latina e Rieti dalla Zona Economica Speciale, nonostante la Commissione

Bilancio della Camera avesse dichiarato l’ammissibilità degli emendamenti

volti all’allargamento della Zes. L’intervento del parlamentare della Lega

va nella direzione intrapresa dal sottoscritto sul tema ed in particolare

sulla possibilità di far rientrare i territori del basso Lazio e del

reatino in una sorta di area cuscinetto con conseguenti benefici per

imprese ed investitori. Ribadisco che da tempo, il sottoscritto, insieme al

collega Daniele Maura, ha chiesto di avviare una seria discussione

all’interno del Consiglio regionale su questo argomento. A tal proposito

sottolineo come sia stata depositata una mozione che chiede un impegno

della Regione a garantire al basso Lazio e alla zona di Rieti la creazione

di un’area che permetta l’accesso di queste aree ai benefici della Zes

unica. Una battaglia condivisa insieme ai colleghi consiglieri regionali

Daniele Maura e Michele Nicolai. Ho peraltro recentemente aperto all’idea

della Regione Lazio di istituire un regime speciale, esteso alle aree in

difficoltà di sviluppo già individuate, confinanti con la Zes Unica, avente

le stesse agevolazioni previste per le regioni del Mezzogiorno. Dunque

occorre con urgenza unire le nostre forze per consentire ai territori del

basso Lazio e a mio parere anche del reatino, di poter accedere a forme di

benefici sul piano economico e fiscale, per rendere ancora competitive le

nostre imprese. Dobbiamo avere il coraggio di creare un fronte unico

insieme a enti locali, rappresentanti istituzionali, associazioni di

categoria e naturalmente anche le parti sociali, al fine di valutare le

possibili azioni da mettere in campo. A tal proposito auspichiamo che vi

sia una grande sinergia attorno a questa battaglia. Tutti dovremmo marciare

nella stessa direzione, ognuno con le proprie sensibilità, purché compatti

e uniti dall’esigenza di portare avanti un gioco di squadra per il bene dei

territori che amiamo”.

Lo dichiara Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e

Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio