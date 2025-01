RICORDIAMO DOMANI A TARANTO

(AGENPARL) - Roma, 6 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 06 gennaio 2025 *ADDENDUM POTENZIAMENTO CORSO LAUREA MEDICINA A TARANTO: PRESENTAZIONE

DOMANI MARTEDI’ 7 ALLA EX BANCA D’ITALIA*

Domani martedì 7 gennaio 2025, alle ore 12.00, presso la “Banca dei

Saperi”, sede di Taranto della Scuola di Medicina e del corso di laurea in

Medicina e Chirurgia di Uniba (ex Banca d’Italia) in piazza Ebalia, si

terrà la presentazione del nuovo addendum finalizzato al potenziamento del

corso di laurea in Medicina e Chirurgia a Taranto.

Interverranno Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia; Stefano

Bronzini, rettore dell’Università degli Studi di Bari; il sindaco di

Taranto Rinaldo Melucci; Sebastiano Leo, assessore regionale alla

Formazione e Lavoro; Raffaele Piemontese, assessore regionale alla Sanità;

per Asl Taranto il direttore generale Vito Gregorio Colacicco.