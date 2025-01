(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 05 gennaio 2025 Italia-Usa; Ronzulli (FI): Governo e Italia protagonisti, concreti e credibili

“C’è chi chiacchiera, chi provoca, chi facendo finta di invocare un’unità parlamentare in un momento così delicato, non perde l’occasione per attaccare la maggioranza, e chi alle parole preferisce i fatti, salendo su un aereo e incontrando il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. Senza entrare nel caso specifico, per rispetto verso la famiglia e per non mettere a rischio la negoziazione, cosa che dovrebbero fare tutti, ancora una volta si confermano la credibilità e la solidità nei rapporti internazionali del presidente del Consiglio, Meloni, e il ruolo di attore protagonista a livello globale dell’Italia e del governo”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli