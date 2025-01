(ARC) Sport:Anzil, Trofeo Alpe Adria conferma capacit attrazione eventi Fvg

(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2025

sab 04 gennaio 2025 Il vicegovernatore Anzil e l'assessore Amirante hanno partecipato

alla tappa regionale della ventesima Coppa del mondo under 20 di

scherma

Martignacco, 4 gen – “Ospitare i Campionati mondiali under 20

di scherma in Friuli Venezia Giulia ? un’ulteriore conferma del

fatto che il nostro territorio ? ideale per organizzarvi

manifestazioni e competizioni internazionali tra le pi?

importanti. Nei suoi 19 anni di storia il Trofeo Alpe Adria di

scherma ? cresciuto costantemente grazie alla tenacia e alla

capacit? dei suoi organizzatori e la Regione ? orgogliosa di

essere al fianco del Comitato regionale della federazione scherma

per assicurare la buona riuscita di questo evento, che gode anche

dei contributi per la difesa dell’ambiente per la grande

attenzione alla sostenibilit?”.

? quanto dichiarato dal vicegovernatore con delega a Cultura e

sport Mario Anzil in occasione della diciannovesima edizione del

Trofeo Alpe Adria, la tappa di Coppa del Mondo Under 20 di

scherma in corso nel quartiere fieristico di Martignacco, che ha

portato in Friuli Venezia Giulia oltre 300 atleti provenienti da

tutto il globo.

“Un evento che rappresenta un importante volano per il turismo; i

grandi eventi sono infatti veri e propri investimenti che

garantiscono importanti ricadute economiche per il territorio –

ha aggiunto Anzil -. Non a caso il Friuli Venezia Giulia ? la

prima regione italiana per investimenti a favore dello sport, che

permettono la realizzazione di manifestazioni di alto livello

capaci di calamitare l’attenzione di atleti di alto profilo,

oltrech? di appassionati delle diverse discipline”.

Alla manifestazione sportiva ha preso parte anche l’assessore

regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, che

ha sottolineato “l’importanza di questo evento sportivo, anche in

virt? delle grandi soddisfazioni date al Friuli Venezia Giulia

dalla scherma nel corso delle ultime Olimpiadi, dove i nostri

atleti e le nostre atlete hanno dimostrato il proprio valore”.

