0103 divertiamoci imparando galleria

“Divertiamoci imparando nei Musei e nelle Biblioteche”

Domenica 5 gennaio ore 16.00 laboratorio didattico alla Galleria Quintino Sella

La Spezia, 3 gennaio 2025 – “Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche” è il ricco calendario di eventi per bambini e famiglie promosso dall’Amministrazione a cura dei Musei Civici e del Sistema Bibliotecario Urbano che si snoderà per tutta la stagione autunnale e invernale.

Domenica 5 gennaio alle ore 16.00 alla Galleria “Quintino Sella” si terrà un laboratorio didattico dal titolo “Nel cuore della Città”.

Entriamo nella Galleria “Quintino Sella” con l’aiuto di piccole torce per andare in esplorazione e scoprire la storia della città e i suoi segreti.

Il laboratorio didattico ha il costo di 5 euro a partecipante, è rivolto a bambini fra i 6 e i 12 anni ed ha la durata di un’ora e mezza. Si consiglia la prenotazione.

Info e prenotazioni.

Museo Civico “Amedeo Lia”

http://www.facebook.com/museoamedeolia; Ig @museoamedeolia