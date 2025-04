comunicato stampa PROVINCIA DELLA SPEZIA RIAPERTA LA STRADA PROVINCIALE SP370 LITORANEA DELLE CINQUE TERRE

(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

RIAPERTA LA STRADA PROVINCIALE SP370 LITORANEA DELLE CINQUE TERRE

TRANSITO GARANTITO CON SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA UN SEMAFORO

MESSA IN SICUREZZA L’AREA DOPO LA CADUTA DI UN MASSO DALLA COLLINA SOPRASTANTE

Intervento d’urgenza per il personale tecnico della Provincia lungo la Strada Provinciale SP370 “Litoranea delle Cinque Terre” segnata dalla caduta di un masso che ha coinvolto l’intera sede stradale.

La strada, prima chiusa per motivi di sicurezza, è stata riaperta a metà mattinata utilizzando una sola corsia e quindi con un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico. La circolazione è quindi ripresa in modo funzionale e proseguirà in questo modo sino alla prossima settimana.

Prosegue comunque, dopo una prima messa in sicurezza del sito, l’attività dei tecnici del servizio strade della Provincia, con l’ausilio di geologi che stanno analizzando la condizione dell’area sovrastante la strada, per una valutazione più precisa della situazione nella scarpata soprastrada, questo al fine di operare per un intervento definitivo.

Il masso di grandi dimensioni, che è precipitato dalla collina soprastante. raggiungendo la sede stradale ed occupandola interamente, è stato parzialmente rimosso, consentendo la fruibilità della corsia a valle.

Il personale tecnico ha operato sta valutando la condizione di sicurezza della zona sopra la strada provinciale per comprendere se sia un corso un evento franoso o se si tratti di una situazione limitata.

Il presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, ringraziando il personale per il rapido intervento di messa in sicurezza del tracciato, ha voluto ricordare che l’Ente sta operando contemporaneamente su una serie di interventi, spesso a causa di frane provenienti da aree e terreni non di competenza della stessa Provincia, il tutto per mantenere la fruibilità delle strade, ma con il primo obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini.

Sul posto, oltre a personale del settore strade della Provincia ha operato anche una pattuglia della polizia provinciale che ha garantito la sicurezza della circolazione, oltre al deflusso dei veicoli bloccati dalla frana, e che continuerà a monitorare nelle prossime ore il tracciato.

L’area coinvolta è quella del primo tratto tra l’inizio della strada provinciale SP370 Litoranea delle Cinque Terre, ovvero la zona di Fabiano, e la deviazione per Biassa, nella tratta precedente il rettilineo di belvedere sopra la città. In ogni caso l’area delle Cinque Terre non è mai stata isolata ed è rimasta comunque raggiungibile passando attraverso il borgo di Biassa.

Vista la particolare condizione del tracciato stradale, ancora gravato dalla presenza di materiale lapideo che sarà rimosso nei prossimi giorni, si indica la necessità di percorrere quel tanto con la massima prudenza e di procedere a velocità ridotta.

La Spezia, 26 aprile 2025

