IL COMUNE COMUNICA – al via da oggi nuove regole per le locazioni turistiche

Non si è ancora spenta l’eco per i dati positivi delle presenze turistiche nella città di Bari nel 2024, con oltre 2 milioni di presenze registrate, che il 2025 si apre all’insegna di nuove regole per l’accoglienza, per la scelta del legislatore di offrire maggiore sicurezza per gli ospiti, anche alla luce degli incidenti che si sono verificati ai danni degli ospiti in alcune locazioni turistiche nel corso del 2024, anche sul territorio pugliese.

La prima novità riguarda l’obbligatorietà per tutte le strutture ricettive di dotarsi e di esporre il codice identificativo nazionale, meglio noto come CIN. Per le strutture ricettive pugliesi non si tratta di una vera e propria novità, dal momento che esiste già un codice regionale (CIS). A differenza del passato, tuttavia, il CIN dovrà essere esposto anche accanto al nome sul citofono.

Secondo gli ultimi dati forniti dal ministero del Turismo, circa il 78,26 % delle strutture extralberghiere operanti in Italia ha già richiesto il CIN: chi non lo avrà richiesto alla data del primo gennaio, rischia sanzioni da 800 a 8.000 euro, mentre per la mancata esposizione negli annunci sui siti specializzati o all’esterno dell’immobile le sanzioni variano da 500 a 5.000 euro.

Non meno importanti le novità che riguardano la sicurezza degli ospiti: infatti in ogni immobile dovranno essere presenti sia un estintore in ogni piano e per superfici fino a 200 mq che rilevatori di gas, se in presenza di cucine; anche in questi casi le sanzioni possono arrivare sino a 8000 euro con il divieto di prosecuzione dell’attività. All’interno dell’immobile, inoltre, dovrà essere presente e ben visibile la segnaletica delle vie d’esodo. Altra novità importante, rimarcata da una circolare del ministero dell’Interno recapitata ai prefetti e alle autorità locali di Pubblica sicurezza, è il divieto di effettuare il check-in da remoto senza l’accettazione e l’identificazione di chi alloggia nella struttura turistica: tale operazione deve avvenire di persona; anche in questo caso è prevista una contravvenzione.