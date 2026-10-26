CINECITTÀ, AMATO (M5S): È ‘SANTUARIO’ AMICHETTISMO MELONIANO

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - "La martoriata storia di una istituzione culturale prestigiosa come Cinecittà sotto il governo meloniano conosce un nuovo capitolo all'insegna dell'occupazione e della trasformazione in una succursale di Colle Oppio. Come riporta il giornale Domani, a riempire la casella vuota nel cda è arrivato Pier Paolo Terranova, dirigente di Fratelli d'Italia e proprietario del Sanctuary, locale romano con sede proprio a Colle Oppio, particolarmente caro ai vertici del partito. Pare che Arianna Meloni lo scelse per festeggiare il suo cinquantesimo compleanno. Così Cinecittà diventa il "santuario" dell'amichettismo meloniano. La bulimia da poltrone non conosce remissione. Siamo ai saldi di fine stagione, con scene da basso Impero: bisogna piazzare gli ultimi amici, sistemare i fedelissimi, non lasciare una casella scoperta. Di questo passo, aspettiamoci l'occupazione dei portierati. Purché ci sia ancora una targhetta da intestare a qualcuno".
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