Agricoltura. De Carlo (FdI) : “Apprezzamento dei sindacati al ministro Lollobrigida per il lavoro che ha portato l’Italia ad essere  punto di riferimento in Europa”

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - “Il ringraziamento dei sindacati di categoria Flai, Fai e Uila al Ministro Francesco Lollobrigida è un altro apprezzamento al lavoro che il Ministro e il Governo italiano hanno fatto in questi anni per riportare la nostra Nazione ad essere punto di riferimento per gli altri Stati europei, in agricoltura e non solo. L’impegno a sostegno della condizionalità sociale nell’ambito della riforma della Politica agricola comune 2028-2034 ha contrassegnato fin dall’inizio l’azione di questo Governo e il fatto che l’Italia, assieme alla Spagna, abbiano messo nero su bianco la loro posizione in una lettera alla Presidenza di turno irlandese del Consiglio dell’Unione e ai governi dei Paesi europei, che questa mossa sia nata su iniziativa italiana e che questa iniziativa sia stata riconosciuta positivamente dai sindacati ne è l’ennesima prova”.
Così, in una nota, il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della nona commissione in Senato – Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare.