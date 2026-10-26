Close Menu
Trending
martedì 27 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

COVID, MALAN (FDI): SPERANZA EVITA LE DOMANDE SCOMODE E ATTACCA I PARLAMENTARI, NESSUNA SCUSA PER DISCRIMINAZIONI E DANNEGGIATI

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - “Messo di fronte a domande puntuali e documentate, Roberto Speranza evita i quesiti più scomodi e attacca i commissari accusandoli di fare domande finalizzate alla ricerca di ‘like’ sui social media e alla campagna elettorale. Ancora più grave è cambiare discorso quando gli viene chiesto se non senta il dovere di chiedere scusa per gli insulti a una persona in sedia a rotelle a seguito del vaccino e le limitazioni alle libertà costituzionali inflitte a milioni di italiani su evanescenti basi scientifiche. Speranza risponde vantandosi di aver stanziato ‘150 milioni di euro per i danneggiati dai vaccini’, confondendo chi è stato privato del lavoro e dello stipendio pur essendo sano e con tampone negativo con chi ha subito gravi reazioni avverse dopo la somministrazione. Ma proprio citando quei fondi Speranza dimentica che, avendo imposto l’obbligo surrettizio del Super Green Pass per costringerli a firmare il consenso informato, ha costretto tanti cittadini danneggiati a veri e propri calvari burocratici e legali, arrivando persino a voltare loro le spalle nelle occasioni pubbliche. Ma avremo modo di approfondire nel prosieguo dell’audizione”.

Lo dichiara Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl