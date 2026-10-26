Lollobrigida al Consiglio Agrifish in Lussemburgo

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - In Lussemburgo per due giorni di riunione dei Ministri europei. Si discute il futuro della PAC. L’Italia ha difeso i fondi per l’Agricoltura, ora l’Europa deve dare risposte alle difficoltà che affrontano ogni giorno i nostri agricoltori. Ho affrontato nel mio intervento due temi fondamentali: la gestione del rischio, per garantire alle imprese agricole strumenti e risorse contro calamità naturali e crisi di mercato, e la condizionalità sociale. Per noi, chi non rispetta le leggi sul lavoro non può ricevere aiuti pubblici. E queste regole devono valere anche come criterio negli accordi commerciali con i Paesi terzi. Non possiamo accettare una concorrenza basata su regole diverse. Abbiamo raccolto l’appello dei sindacati dei lavoratori e difeso questo modello. L’Italia c’è e fa la sua parte, a difesa della nostra agricoltura, del lavoro e della nostra sovranità alimentare.
Di seguito l’intervento del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida: https://www.facebook.com/share/v/1KJ5QSfNEC/?mibextid=wwXIfr