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Agroalimentare

AGRICOLTURA, CERRETO (FDI): ANCHE SINDACATI DISTANTI DA GOVERNO RICONOSCONO LAVORO MELONI E LOLLOBRIGIDA

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - «Il ringraziamento di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil al ministro Lollobrigida per l’iniziativa sulla condizionalità sociale della Pac è un riconoscimento significativo. Anche da sigle sindacali distanti dalle nostre posizioni arriva un apprezzamento per il lavoro del Governo Meloni a tutela dei lavoratori agricoli. L’Italia si fa promotrice in Europa di un principio fondamentale, ossia che le risorse pubbliche devono sostenere imprese che rispettano i diritti dei lavoratori e le norme sulla sicurezza, tutelando anche gli agricoltori onesti dalla concorrenza sleale di chi sfrutta il lavoro. Su questo impegno il Governo e il ministro Lollobrigida dimostrano concretezza, riconosciuta anche oltre le appartenenze politiche. Questa è la politica agricola che ci piace e che facciamo, fatta per il bene per l’Italia e criticata nel merito quando deve essere criticata, lodata e stimata quando è opportuno come in questo e molti altri casi».

Lo dichiara Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Agricoltura.

(AGENPARL)
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