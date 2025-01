Consegna a Hong Kong della più grande nave cinese in fibra di carbonio: Un traguardo per l’innovazione marittima

(AGENPARL) - Roma, 1 Gennaio 2025

Martedì, la Cina ha celebrato una pietra miliare nell’innovazione marittima con la consegna del traghetto ad alta velocità Xin Ming Zhu III a Hong Kong. Con una capacità di 500 passeggeri, il traghetto è attualmente la più grande nave in fibra di carbonio del paese per capacità passeggeri, secondo quanto riportato da Global Times.

Il Xin Ming Zhu III, lungo 44,75 metri e largo 11 metri, rappresenta un esempio di design avanzato e sostenibilità. Realizzata interamente in fibra di carbonio, la nave offre numerosi vantaggi rispetto ai materiali metallici tradizionali, tra cui leggerezza, resistenza alla corrosione e una significativa riduzione del rumore operativo.

Questa innovazione consente:

Riduzione del consumo di carburante : grazie al design leggero e all’efficienza aerodinamica.

: grazie al design leggero e all’efficienza aerodinamica. Meno emissioni : che contribuiscono a un’impronta di carbonio inferiore.

: che contribuiscono a un’impronta di carbonio inferiore. Minori costi di manutenzione: grazie alla durabilità dei materiali avanzati.

Il traghetto è inoltre dotato di pacchi batteria al litio e pannelli solari per alimentare i sistemi essenziali durante l’ormeggio, riducendo ulteriormente l’impatto ambientale.

Progettato specificamente per le condizioni delle rotte marittime delle isole periferiche di Hong Kong, il traghetto è stato ottimizzato per resistere a venti fino a forza 8, migliorando navigabilità e sicurezza operativa.

Il varo inaugurale della nave si è svolto il 4 novembre a Nansha, Guangzhou, sottolineando il suo ruolo nella rete marittima della Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao.

Il Xin Ming Zhu III è l’ottava nave di un progetto che prevede la costruzione di 11 traghetti, commissionato alla Guangzhou Shipbuilding Industry Corp per servire le isole periferiche di Hong Kong.

Questo servizio è essenziale per il trasporto quotidiano dei residenti e per il turismo. A titolo d’esempio, oltre 30.000 residenti di Cheung Chau utilizzano i traghetti per spostarsi quotidianamente, con picchi di traffico che possono raggiungere i 70.000 passeggeri durante eventi speciali. I traghetti gestiti dalla Hong Kong Sun Ferry Company servono circa 12 milioni di passeggeri all’anno, come riportato dal Nanfang Daily.

Il Xin Ming Zhu III segna un importante traguardo per l’industria marittima cinese, ponendo le basi per un futuro di trasporti più sostenibili, efficienti e sicuri. Hong Kong accoglie una nave che non solo migliorerà i servizi locali, ma dimostra anche la capacità della Cina di guidare l’innovazione nel settore del trasporto marittimo globale.