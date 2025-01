(AGENPARL) - Roma, 1 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 01 gennaio 2025 Aggressione nel Riminese, Tassinari: “Vicinanza alle vittime e gratitudine ai carabinieri per il coraggio dimostrato”

“Il drammatico episodio di violenza che ha sconvolto Villa Verucchio durante la notte di Capodanno è un evento che lascia sgomenti e profondamente addolorati. Il mio primo pensiero va alle vittime di questa follia, ai cinque feriti e alle loro famiglie, che stanno affrontando momenti di grande sofferenza. A loro esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà,” ha dichiarato l’Onorevole Rosaria Tassinari.

“Desidero anche esprimere la mia più sentita gratitudine ai carabinieri intervenuti, che con prontezza e coraggio hanno evitato conseguenze ancora più gravi. La loro azione, seppur estrema, è stata necessaria per fermare una situazione che avrebbe potuto degenerare ulteriormente, mettendo a rischio altre vite. Un ringraziamento va anche ai sanitari del 118 e a tutti coloro che, con il loro operato, hanno prestato aiuto alle vittime in questi momenti difficili.” ha aggiunto.

“Questa vicenda sottolinea ancora una volta l’importanza di garantire sicurezza nelle nostre comunità e di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto alla violenza. “Ribadisco l’impegno delle istituzioni a lavorare per la sicurezza di ogni cittadino, assicurando che episodi come questo non si ripetano più,” ha concluso l’Onorevole Tassinari.

