AGENDA STAMPA MINISTRO VALDITARA PESARO E CHIARAVALLE (AN) 7-8 luglio

(AGENPARL) – Sat 05 July 2025 AGENDA STAMPA MINISTRO VALDITARA

Pesaro e Chiaravalle (AN), lunedì 7 e martedì 8 luglio 2025

Lunedì 7 luglio 2025

Ore 18.30, partecipazione a Scuola Futura, il campus itinerante che promuove la formazione sulla didattica digitale integrata, sulle metodologie didattiche innovative e sulla transizione digitale, presso Villa Caprile, Via Caprile, 1, Pesaro.

Martedì 8 luglio 2025

Ore 11.00, punto stampa presso il Liceo Marconi, Via Nanterre, 10, Pesaro.

Ore 11.30, cerimonia di inaugurazione della Casa dei Bambini “Anna Maria Ferrati”, Chiaravalle (AN).

Dott. Francesco Albertario, Portavoce del Ministro Giuseppe Valditara

Ministero dell’istruzione e del merito