(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 05 July 2025 “MAFIA E APPALTI”, FI: “RITROVAMENTO BROGLIACCI INTERCETTAZIONI E’ FATTO IMPORTANTISSIMO”

“Il lavoro che stiamo portando avanti come con la Presidente colosimo in Commissione Antimafia ha l’obiettivo di portare alla luce della verità una delle pagine più significative della storia del nostro Paese: la notizia di oggi, del ritrovamento a Palermo dei brogliacci delle intercettazioni degli anni ‘90 sull’inchiesta “Mafia e appalti”, va esattamente in questa direzione. Durante le importanti audizioni che abbiamo svolto stiamo svolgendo in Commissione, come quelle di Lucia Borsellino e di Fabio Repici, del generale Mori, del colonnello De Donno e del tenente colonnello Canale, stiamo raccogliendo testimonianze preziosissime che parlano del clima di isolamento che il giudice Paolo Borsellino avverti’ dopo la tragica scomparsa del collega Giovanni Falcone. Isolamento e diffidenza diffusa, tanto da organizzare incontri fuori dal palazzo della Procura con personaggi chiave che voleva al suo fianco. Il ritrovamento delle intercettazioni è una notizia rilevantissima: da quei brogliacci potrebbero emergere elementi importanti e noi attendiamo di poterli visionare. Grazie, quindi, alla Dda di Caltanissetta per l’impegno profuso e per i due anni di ricerca e consultazione di oltre 2000 fascicoli e centinaia di migliaia di pagine”.

Lo dichiarano i membri della commissione parlamentare antimafia di Forza Italia sen. Maurizio Gasparri, on. Mauro D’Attis, on. Pietro Pittalis, sen. Pierantonio Zanettin, on. Chiara Tenerini e on. Giuseppe Castiglione.

