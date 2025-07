(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 05 July 2025 *Comunali. Fratoianni a Pescara: richiamare alle urne tutta la città.

Garantire la democrazia.*

Richiamare alle urne tutta la città, in tempi che siano espressione di un

voto autentico e democratico.

E’ la linea sostenuta da Sinistra Italiana, con il segretario nazionale

Nicola Fratoianni, stamattina a Pescara.

“La vicenda di Pescara è enorme, ha la dimensione di una grande questione

nazionale – ha detto Fratoianni nel corso di una conferenza stampa a

Palazzo di Città -: nessuna ombra può rimanere nel percorso elettorale, è

necessario che si prenda fino in fondo in considerazione l’ipotesi di

ripetere il processo elettorale nella sua interezza”. Dopo la sentenza del

Tar che ha annullato l’esito del voto delle amministrative del 2024,

richiamando alle urne 27 sezioni, il prefetto di Pescara ha fissato per il

24 e 25 agosto le elezioni-bis. Gravi e diffuse irregolarità sono state

certificate nelle operazioni elettorali. “La difesa di chi sostiene che si

tratti di soli errori formali è ridicola, perché se fosse così non ci

sarebbe stato bisogno di ripetere il voto neppure in 27 sezioni – precisa

Fratoianni -, è una situazione molto più grave di errori formali, proietta

ombre e mette a repentaglio l’onorabilità delle istituzioni, la qualità

della democrazia, la credibilità e l’autorevolezza della rappresentanza. La

reazione unanime della politica, qui e a Roma, dovrebbe essere una sola:

chi ritiene di aver vinto senza ombre, affronti la discussione di

legittimità perché si ripeta il voto in tutta la città, con una tempistica

rispettosa e che non comprima gli spazi democratici. Ci sono tutte le

condizioni per una scelta diversa, questa questione non può considerarsi

chiusa come un incidente di percorso”. L’affondo è al sindaco Masci e alle

posizioni espresse da Gasparri anche sulla stampa locale. “E’ inaccettabile

minimizzare e screditare la magistratura e scaricare la responsabilità sui

presidenti di seggio, considerando normali che ombre di questo tipo possano

esserci – ha aggiunto Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra

Italiana -. Oltre ad essere amareggiati, la priorità ora è che tutti i

cittadini possano riprendere la parola e non solo una parte della città.

Metteremo in campo qualsiasi strumento utile: la coalizione di

centrosinistra sta ragionando su quali sono gli strumenti migliori mettere

in campo, primo tra tutti il ricorso al Consiglio di Stato. Decideremo

tutti insieme. La procura accerterà ulteriori ed eventuali responsabilità,

la politica prenda ora atto che c’è un problema e che non si può governare

con il voto di una parte di città”. In conferenza stampa anche il candidato

sindaco di centrosinistra Carlo Costantini. “Il ricorso al Tar è nato per

iniziativa di cittadini che hanno rivendicato la sacralità, la libertà, la

genuinità e l’attendibilità del voto – ha detto Carlo Costantini -. Il

ricorso è nato per riaffermare i principi costituzionali, non nasce dunque

da una contrapposizione politica. Oggi, alla luce della sentenza, le forze

politiche hanno la responsabilità di fare fronte: le illegalità diffuse

hanno compromesso la regolarità e l’attendibilità del voto. Votare a

ferragosto, solo in una parte di città, sarebbe un secondo atto di

violenza: i cittadini vanno messi nelle condizioni di esprimere il loro

pieno diritto di voto e di scelta di governo. Tutte le iniziative saranno

protese a questo obiettivo”.