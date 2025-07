(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

Sat 05 July 2025

*“Corpi liberi, scelte libere”: domani, domenica 6 luglio l’assemblea

aperta dei Giovani Democratici a Francavilla al Mare*

Domenica 6 luglio, a partire dalle ore 18:00, presso il Pontile di

Francavilla al Mare, i Giovani Democratici d’Abruzzo promuovono “Corpi

liberi, scelte libere”, un’assemblea pubblica e partecipata per continuare,

anche oltre il mese del Pride, a rivendicare diritti, libertà e

autodeterminazione.

“Il mese del Pride si è concluso, ma la nostra lotta continua ogni giorno.

– dichiarano *Leonardo Quaglia* e *Maria Citarella*, responsabili del

Dipartimento transfemminismo della giovanile – In un clima politico e

sociale che alimenta odio e discriminazioni, vogliamo scendere in piazza

per costruire spazi sicuri e accoglienti, in cui corpi e voci possano

esprimersi liberamente. L’assemblea sarà un’occasione per ascoltarci,

confrontarci e parlare di futuro, diritti e dignità.”

L’incontro sarà l’occasione per discutere della necessità di una proposta

di legge regionale contro l’omobilesbotransfobia e sarà soprattutto un

momento collettivo di dialogo, confronto tra generazioni, esperienze e

soggettività.

All’iniziativa prenderanno parte, tra gli altri, la sindaca di Francavilla

al Mare *Luisa Russo*, l’assessora comunale *Cristina Rapino*, la

consigliera comunale *Francesca Buttari*, e la consigliera regionale del

Movimento 5 Stelle *Erika Alessandrini*, il segretario regionale Gd *Saverio

Gileno*, l’esecutivo nazionale delle Donne Democratiche *Marielisa Serone

D’Alò*, insieme a realtà associative e militanti del territorio.

Pescara, 5 luglio 2025

