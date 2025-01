57 milioni di euro, per la realizzazione dell’infrastrutture energetiche

(AGENPARL) - Roma, 1 Gennaio 2025

Fine anno all’insegna della sostenibilità ambientale per i porti della Spezia e di Marina di Carrara. Firmati dal Commissario Straordinario i decreti, per un importo totale di oltre 57 milioni di euro, per la realizzazione dell’infrastruttura energetica in alta tensione a servizio del porto della Spezia e degli impianti per l’elettrificazione del Nuovo Molo Crociere e per la sostituzione di gruppi elettrogeni esistenti con altri ad idrogeno.