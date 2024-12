[Comune Palermo] Emergenza abitativa. Pubblicata nuova gradutoria. Ferrandelli: “Tranguardo molto importante”

(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

"Sul sito del Comune, sezione delle determine dirigenziali, abbiamo

provveduto a pubblicare con una attribuzione automatica del punteggio la

graduatoria dei nuclei familiari riguardanti l’emergenza abitativa”. Lo ha

detto l’assessore Fabrizio Ferrandelli.

“Di fatto, raggiungiamo un traguardo molto importante ai fini di una

analisi più precisa della realtà emergenziale passando da una platea di

2267 nuclei familiari a 373 componenti, lasciando così alle spalle gli

errori passati che si erano commessi in fase di attribuzione del punteggio.

Questo risultato – continua Ferrandelli – ci porta a sostenere nei prossimi

anni un lavoro ancor più virtuoso che avrà lo scopo di azzerare la lista.

Nell’ultimo semestre, poi, siamo riusciti ad assegnare circa 50 immobili,

con un evidente cambio di marcia rispetto agli anni scorsi e per questo

ringrazio gli Uffici per il certosino lavoro effettuato, che si è

concretizzato anche con la intuizione di far convergere i richiedenti

presso gli sportelli dedicati nel mio assessorato.

Il ringraziamento – conclude l’assessore alle politiche abitative è

rivolto anche alle parti sociali che compongono l’osservatorio delle

politiche per la casa che hanno dato un contributo attento e mai

strumentale e che con la richiesta di ampliamento dei termini ha consentito

una diffusione più capillare delle istanze. Adesso dobbiamo perfezionare le

pratiche di collaborazione già attive tra forze dell’Ordine, Iacp, Comune

di Palermo, gestore elettrico ed AMAP per aumentare il numero di immobili

disponibili, scongiurando occupazioni di non aventi titolo, al fine di

rendere ancora più imponente il patrimonio immobiliare a nostra

disposizione”.

