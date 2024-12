Capodanno a Monopoli: R101 e Radio Norba in piazza

(AGENPARL) - Roma, 29 Dicembre 2024

13 dicembre 2024

Una grande notte in piazza per salutare l’arrivo del 2025

In piazza R101 e Radio Norba, dj set e la musica di Cecilia Gayle e il comico musicista Renato Ciardo

La magia del Capodanno torna ad accendere Piazza Vittorio Emanuele II con una serata straordinaria all’insegna della musica e del divertimento. Un appuntamento imperdibile che rinnova la tradizione di celebrare insieme l’arrivo del nuovo anno, trasformando il cuore della città in un palcoscenico d’eccezione.

L’evento di quest’anno si arricchisce della prestigiosa partecipazione di R101, che porterà sul palco due volti noti del panorama radiofonico italiano: Melita Toniolo e Fernando Proce, protagonisti di una conduzione brillante e coinvolgente, perfetta per animare il pubblico in attesa della mezzanotte.

R101, una delle radio più amate d’Italia, porta così il suo tocco unico a una serata già speciale, confermando Monopoli come una delle mete più affascinanti e vivaci per le celebrazioni di fine anno.

Dalle ore 22.00, la serata prenderà vita con la musica travolgente della band Bludance, pronta a riscaldare gli animi e far ballare la piazza. A seguire, le indimenticabili performance live di Cecilia Gayle, regina del ritmo latino, e del carismatico comico e musicista Renato Ciardo, che con la sua ironia saprà conquistare ogni generazione.

La festa proseguirà con uno special DJ set a cura dei deejay di Radio Norba Santibyron & Giuseppe Milano, accompagnato dalla voce potente e suggestiva di Veronica Pellegrino, per una notte all’insegna della migliore musica elettronica. Concluderà la nottata Federico Scavo, artista poliedrico, versatile con un Dj Set sonoro unico e irripetibile che saprà conquistare il pubblico. Un mix perfetto di energia e spettacolo che farà ballare Monopoli fino a tarda notte.

Il Capodanno in Piazza Vittorio Emanuele II è più di una semplice festa: è un’occasione per vivere insieme la gioia dell’arrivo del nuovo anno, immergendosi in un’atmosfera di comunità, musica e spettacolo.