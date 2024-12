(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

Saldi. Chi ha ancora qualche soldo, si prepari. Fregature? Meglio prevenire che combattere

I saldi invernali sono più importanti di quelli estivi perché gli acquisti, essenzialmente capi d’abbigliamento invernali, abbiamo ancora grossomodo 3 mesi per indossarli, mentre per i saldi estivi di luglio siamo già tutti a maniche corte.

Il problema è se c’è ancora qualcuno che ha un po’ di soldi per acquistare. A Novembre/Dicembre tra black friday e dintorni, regali di Natale che farli dopo il 25 non è carino, nonostante le tredicesime (sempre più usate per diminuire i debiti da servizi essenziali e imposte) nonostante il bonus governativo per alcuni e pochi, e quello che abbiamo speso per libagioni e concessioni tipiche delle feste… quanto ci rimane nel portafogli?

Fatta la premessa, chi si avventurerà in questa periodica quanto inutile (sconti si trovano SEMPRE) per noi consumatori e utile per gli amministratori che fissano le date e per questo si sentono utili… fatta la premessa, in questi giorni di “assestamento” tra Natale e il 4 gennaio quando iniziano i saldi, è utile ricordarsi che non sono pochi i venditori (in presenza e online) che si inventano i prezzi scontati: è obbligo indicare il prezzo base e quello scontato con la percentuale… ma chi controlla che quello base fosse tale prima dell’avvio dei saldi? Lo possiamo controllare solo noi consumatori, e muovendoci con un po’ d’anticipo, prendiamo appunti e facciamone tesoro, anche con immagini: sì da segnalare poi alla polizia municipale e ad Antitrust (1) i “delinquentelli” con prezzi base ante-saldi uguali a quelli dei saldi, sempre opera meritoria per sé e per la comunità.

Meglio prevenire che combattere!

Poi, se qualcosa dovesse essere andato storto, saldi o non saldi, le regole del commercio a tutela dei consumatori valgono sempre:

garanzia di 2 anni sulla conformità dei beni con diritto a riparazione, cambio o restituzione del pagato (2), spese a carico del commerciante;

diritto di recesso solo per l’online (3), spese a carico dell’acquirente.

I saldi iniziano il prossimo sabato 4 gennaio con l’eccezione della Val d’Aosta (giovedì 2 gennaio) e l’Alto Adige (mercoledì 8 gennaio).

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc

COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC

