(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

ven 27 dicembre 2024 Rosaria Tassinari: 'Cordoglio per i due alpinisti romagnoli trovati sul Gran Sasso'

“Abbiamo sperato tutti che arrivassero buone notizie dalla ricerca che gli uomini della Guardia di Finanza hanno svolto negli ultimi giorni alla ricerca di Luca e Cristian, i due alpinisti romagnoli di Sant’Arcangelo di Romagna dispersi sul Gran Sasso e trovati senza vita. Purtroppo le cose sono andate diversamente. Esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza alle loro famiglie e ai loro amici. Ringrazio la Guardia di Finanza per l’incessante lavoro di ricerca e condivido il loro dispiacere”. Così in una nota Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna.

