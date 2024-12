(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 dicembre 2024 IRAN, M5S: CECILIA SALA LIBERA SUBITO, TAJANI RIFERISCA

Roma, 27 dic – “Esprimiamo preoccupazione e condanna per l’arresto in Iran della giornalista Cecilia Sala, detenuta da una settimana in regime di isolamento. Chiediamo spiegazioni immediate al governo di Teheran, che deve rispettare la libertà di stampa e rilasciare immediatamente la nostra connazionale. Chiediamo al ministro degli Esteri Tajani di riferire subito in Parlamento”.

Lo dichiarano i parlamentari del Movimento 5 Stelle dei gruppi di Camera e Senato.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle