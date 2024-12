Giani visita il cantiere della nuova Casa di Comunità di Collesalvetti

(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

Il presidente Giani in visita al cantiere della nuova Casa di Comunità

di Collesalvetti

venerdì 27 dicembre 2024

“Oggi ho verificato l’avanzamento dei lavori della nuova Casa di

Comunità di Collesalvetti (Li), un progetto fondamentale per avvicinare i

servizi sanitari ai cittadini”. Lo ha detto il presidente della Regione

Toscana Eugenio Giani, al termine del sopralluogo al cantiere della

struttura che quando verrà aperta metterà a disposizione dei cittadini –

6 giorni su 7, per 12 ore al giorno – equipe multiprofessionali costituite

da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti

ambulatoriali, infermieri di famiglia e di comunità.

Il presidente Giani era accompagnato dalla direttrice della Asl Toscana

nord ovest Letizia Casani, dalla sindaca di Collesalvetti Sara Poli e dalla

responsabile di zona della Asl Cinzia Porrà.

“In questi giorni – ha aggiunto Giani – sto monitorando i 77 cantieri

delle Case di Comunità che rivoluzioneranno il sistema sanitario Toscano,

con medici di famiglia, telemedicina e servizi socio-sanitari integrati,

un’assistenza sanitaria più vicina ai cittadini e una conseguente

riduzione del carico sui pronto soccorso. Voglio ringraziare la Asl Toscana

nord ovest e il Comune per il lavoro fatto”.