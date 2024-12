(AGENPARL) - Roma, 24 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 dicembre 2024 Ufficio stampa

L’ASSESSORE DANILO CHIODETTI

È IL NUOVO VICESINDACO DEL

COMUNE DI SPOLETO

Il sindaco Andrea Sisti ha firmato questa mattina il decreto di

nomina

L’assessore Danilo Chiodetti è il nuovo vicesindaco della Giunta comunale guidata dal

sindaco Andrea Sisti.

A seguito delle dimissioni presentate il 10 dicembre scorso dal vicesindaco Stefano Lisci,

eletto consigliere regionale in occasione delle elezioni del 17-18 novembre 2024, questa

mattina, con decreto sindacale n° 17, il sindaco Sisti ha nominato Danilo Chiodetti,

assessore alla valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della Città e del

territorio, nuovo vicesindaco del Comune di Spoleto fino alla scadenza del mandato.

Si ricorda che il Vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento

temporaneo di quest’ultimo e in tutti gli altri casi previsti dall’ordinamento giuridico.

In caso di contestuale assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e del Vicesindaco

la supplenza per gli atti e le attività che la normativa legislativa, statutaria e

regolamentare attribuisce direttamente al Sindaco spetta all’Assessore più anziano di

età, come previsto dall’art. 58, comma 3, dello Statuto comunale.

Spoleto, martedì 24 dicembre 2024