aun 23 dicembre (pag 1 + foto)

*Prima riunione di Giunta a Palazzo Donini*

Perugia 23 dic. 024 – Prima giornata di lavori oggi 23 dicembre per

la Giunta regionale dell’Umbria.

L’esecutivo si è riunito in forma straordinaria nel pomeriggio a Palazzo

Donini con all’ordine del giorno la discussione di atti indifferibili e

urgenti a partire dalla variazione al bilancio di previsione 2024/26 anche

relative alla spesa sanitaria per l’anno 2024 in vista proprio

dell’adozione del bilancio di previsione.

Tra gli atti adottati in primis la rimodulazione degli interventi del PNNR

Missione 6 Salute, l’affidamento all’Agenzia delle entrate della gestione

dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Introducendo i lavori di Giunta la presidente Proietti ha detto che “ci si

prepara ad affrontare l’attività con quello spirito collegiale e di

condivisione che ci ha contraddistinto sin dall’inizio della campagna

elettorale, avendo come unico obiettivo quello del benessere della

comunità”.

I lavori della Giunta sono ancora in corso.