Fwd: COMUNICATO STAMPA condimeteo avverse del 22.12.2024

(AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 dicembre 2024 RAS AOO 01-07-00 Prot. Interno n. 17798 del 22/12/2024

Direzione Generale della protezione civile

COMUNICATO STAMPA

AVVISO DI CONDIMETEO AVVERSE PER VENTO E MAREGGIATE

Con richiesta di dare massima diffusione dei contenuti del presente, si informa che il Centro Funzionale

Decentrato di Protezione Civile – Settore Meteo, in data odierna, con AVVISO di CONDIZIONI METEO

POMERIGGIO

DICEMBRE)

PREVISTI

VENTI

QUADRANTI

OCCIDENTALI, IN RINFORZO E IN ROTAZIONE VERSO NORD-OVEST COL PASSARE DELLE ORE.

SULLA COSTA OCCIDENTALE, SULLA COSTA SETTENTRIONALE E NELLE ZONE DI MONTAGNA I

VENTI RAGGIUNGERANNO VALORI MEDI SINO A BURRASCA E RAFFICHE FINO A TEMPESTA. NEL

CORSO DELLA GIORNATA DI DOMANI (23 DICEMBRE) L’INTENSITA’ DEL VENTO RISULTERA’ IN

PROGRESSIVA DIMINUZIONE, INIZIANDO DA NORD. NEL CORSO DELLA SERATA DI OGGI (22

DICEMBRE) SI ASSISTERA’, INOLTRE, A UN AUMENTO DEL MOTO ONDOSO CON ONDE CHE NEL CORSO

DELLA NOTTE SUPERERANNO I 6M (MARE GROSSO) NEL MAR DI SARDEGNA. LE MAREGGIATE

INTERESSERANNO IL MAR DI SARDEGNA, IL GOLFO DELL’ASINARA E L’AREA DELLE BOCCHE DI

BONIFACIO.

L’avviso di condimeteo avverse e tutti i documenti emessi dal Centro Funzionale sono consultabili al seguente indirizzo web:

http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2273&s=20&v=9&nodesc=1&c=7092

Avvertenze: Si chiede di evidenziare tramite i vostri mezzi di comunicazione alcune importanti informazioni per la popolazione:

massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo in quanto, specie in presenza di forti raffiche

laterali, esse tendono a far sbandare il veicolo; prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita

dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan.

Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente

rispetto alla costa. Per questo: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere evitando la

sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni.

Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni di vento e mareggiate sono consultabili ai seguenti

indirizzi web:

D’ordine del Direttore

Generale Mauro Merella

(Fabrizia Soi)

Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna: via Vittorio Veneto 28, 09123 Cagliari