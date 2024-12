COMUNICATO GIARDINI PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ

(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

21 dicembre 2024

Verde, Alfonsi: il giardino di Bocca della Verità restituito alla sua

originaria bellezza

Oggi è stato riaperto il giardino di Piazza Bocca della Verità, dopo un

rilevante intervento di riqualificazione del verde e di restauro della

Fontana dei Tritoni da parte della Sovrintendenza Capitolina. All’evento

inaugurale, con il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, era presente anche

l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi.

Dal punto di vista vegetazionale, i lavori, realizzati dal Dipartimento

Tutela Ambientale, sono durati circa un mese e mezzo e hanno interessato la

completa riqualificazione dei giardini della piazza con la rimozione delle

siepi ammalorate che bordavano le aiuole, la realizzazione dell’impianto di

irrigazione, la sistemazione delle superfici a prato e dei percorsi in

ghiaia, la sostituzione del grande pino mancante, la messa a dimora di 6

nuovi cipressi e la rimozione delle vecchie ceppaie. Effettuata, inoltre,

la pulizia completa delle spallette, con la contestuale riqualificazione

delle zone a verde da Lungotevere dei Pierleoni a Piazza Bocca della

Verità, ripristinando così il decoro dell’intera area, oltre ad accurati

interventi di potatura, in particolare degli oleandri, e di pulizia. L’area

verde, di 1600 mq, completamente riqualificata, è stata riconsegnata al

Municipio I, come tutte quelle con superficie inferiore ai 2 ettari, per

effetto del decentramento amministrativo. La fine dei lavori è stata

realizzata nel perfetto rispetto del cronoprogramma.

«Oggi, dopo gli interventi, già realizzati lo scorso marzo, di ripristino

del patrimonio arboreo del quadrante di Piazza Venezia, aggiungiamo un

ulteriore tassello significativo alla riqualificazione del centro della

città. L’area verde di Bocca della Verità è tornata alla sua originaria

bellezza, è un piccolo giardino, ma rappresenta un grande tesoro. Oltre al

restauro della fontana dei Tritoni, curato dalla Sovrintendenza capitolina,

il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale ha realizzato una

completa riqualificazione dei giardini in condizione di degrado.

Restituiamo alla cittadinanza uno dei luoghi simbolo di Roma, che siamo

orgogliosi di aver completamente rigenerato. Un’area di storia e di verde,

uno scrigno prezioso di bellezza, che accoglierà anche i pellegrini in

visita a Roma in occasione del Giubileo», dichiara Sabrina Alfonsi,

Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.