TURISMO, ONORATO: “LA ROMA PASS DIVENTA DIGITALE CON NUOVI SERVIZI E SCONTI PER LE ATTRAZIONI CULTURALI E SPORTIVE”

Roma, 17 luglio 2025 – “La nuova Roma Pass diventa digitale e si arricchisce di nuovi servizi e sconti per i turisti che scelgono di visitare la nostra città utilizzando i mezzi pubblici e di vivere il nostro ricco cartellone di eventi culturali e musicali. Le card da 48 e 72 ore, acquistabili dal portale e dalla app dedicati, sono uno strumento necessario per rendere Roma sempre più internazionale, moderna e attrattiva. Una vera e propria piattaforma multifunzione e multilingue che – oltre alla rete di trasporto pubblico e all’ingresso nei più importanti siti e musei – offrirà anche l’opportunità di acquistare a prezzo promozionale biglietti per eventi, concerti e spettacoli prodotti dal Teatro dell’Opera e dall’Auditorium Parco della Musica e per le partite di calcio di Roma e Lazio. E numerose altre convenzioni sono ancora in fase di definizione. L’obiettivo è valorizzare e rendere unica l’esperienza dei turisti. La card sarà attiva entro fine luglio”. Lo dichiara Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.