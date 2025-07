(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

ANIMALI, FERRARO (CG): APPROVATE MODIFICHE REGOLAMENTO SUI BOTTI DI FINE ANNO

Roma, 17 luglio 2025 – “Con grande soddisfazione abbiamo approvato in Aula le modifiche al Regolamento di Polizia Urbana che, di fatto, vietano in maniera strutturale – e non più tramite le singole ordinanze – l’utilizzo di botti e fuochi d’artificio dal 1 dicembre al 31 gennaio. Si tratta di un atto importante, che concilia il diritto di festeggiare con il doveroso rispetto nei confronti degli animali e delle persone più fragili, come bambini, anziani e persone con disabilità sensoriali.- dichiara il consigliere capitolino e delegato alla Tutela Animale di città Metropolitana della Lista Civica Gualtieri Sindaco Rocco Ferraro- Ogni anno assistiamo a vere e proprie stragi di animali, anche da compagnia, che muoiono terrorizzati o fuggono per la paura causata dai botti. Ma a subire le conseguenze sono anche centinaia di migliaia di cittadini, costretti a vigilare su minori, animali e persone vulnerabili. La modifica approvata rappresenta un segnale chiaro: Roma vuole essere una Capitale moderna, civile e attenta ai diritti di tutti, specialmente dei più deboli.

Ringrazio il Presidente della Commissione Roma Capitale, Riccardo Corbucci, per il prezioso lavoro di ascolto e mediazione con le diverse categorie interessate. Insieme, – prosegue Ferraro – abbiamo costruito un provvedimento equilibrato, che armonizza l’esigenza di festeggiare con quella di tutelare il benessere collettivo.

Queste nuove norme si pongono in continuità con il metodo utilizzato già per l’ordinanza che disciplina e regolamenta in maniera stringente l’impiego delle botticelle che, è bene ricordare, possono essere eliminate solo attraverso una norma nazionale, norma che sarebbe necessaria anche per i fuochi per vietarne totalmente la vendita e l’utilizzo.

Roma Capitale ha comunque scelto di agire, con coraggio e responsabilità, per tutelare la qualità della vita dei suoi cittadini e degli animali che condividono il nostro territorio, cosa che continueremo a fare anche in futuro sempre per la tutela e il benessere dei più deboli”, conclude il consigliere Ferraro.