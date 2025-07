(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

COMUNICATO STAMPA

Forlì, 17 luglio 2025

Vertenza Gruppo8 – Sofalegname aderisce alla proposta della Regione. I COBAS rifiutano di sospendere il blocco.

All’apertura dell’incontro tenutosi oggi in Prefettura avevamo rappresentato la determinazione dell’azienda a procedere con i licenziamenti individuali per giustificato motivo soggettivo nei confronti dei lavoratori coinvolti nel blocco illegittimo del sito produttivo di via Gramadora.

Tuttavia, a fronte della proposta formulata dalla Regione Emilia-Romagna, orientata all’apertura di un tavolo tecnico volto all’attivazione di un percorso condiviso per l’accesso agli ammortizzatori sociali, l’azienda ha accolto con spirito costruttivo l’invito formulato dall’Assessore regionale competente, subordinato all’immediata sospensione delle forme estreme di agitazione sindacale ancora in atto.

Sofalegname conferma quindi la propria disponibilità ad aprire un dialogo istituzionale, comunicando che già nella mattinata di domani prenderà contatto con i tecnici regionali per valutare concretamente le modalità operative di tale percorso.

Purtroppo, si prende atto con rammarico dell’atteggiamento di chiusura del sindacato COBAS, che ha opposto un netto rifiuto ad ogni ipotesi di distensione e collaborazione, pregiudicando un’occasione che potrebbe segnare una svolta positiva per tutti, in primis per i lavoratori coinvolti.

Avv. Francesco Minutillo

Legale incaricato di Sofalegname S.r.l.s.

