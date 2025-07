Intervento Stampa

(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

*di Enrico Di Giuseppantonio,

Sindaco di Fossacesia e Vicepresidente del Consiglio Nazionale ANCI

Con grande emozione e rispetto desidero condividere questa riflessione,

all’indomani dell’approvazione unanime in Parlamento della legge che

istituisce la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa

dello svolgimento della loro professione.

Non si tratta soltanto di una data da segnare sul calendario. Si tratta di

una scelta di civiltà, di democrazia e di memoria attiva, che riconosce il

sacrificio di donne e uomini che hanno perso la vita inseguendo una verità

che non può e non deve essere taciuta.

Parlo come cittadino e come sindaco.

E, se mi è concesso, sento di poter parlare a nome di tanti colleghi

sindaci, di ogni colore politico, che ogni giorno, come me, vivono sul

territorio e sanno quanto sia fondamentale l’informazione libera,

indipendente, capace di raccontare i fatti senza filtri né timori.

I giornalisti non sono semplici testimoni del nostro tempo: sono sentinelle

della verità, voce dei territori, ponte tra cittadini e istituzioni. Alcuni

hanno pagato con la vita il coraggio di raccontare. Non possiamo né

vogliamo dimenticarli.

Una democrazia non può dirsi tale se non tutela chi cerca la verità.

La stampa non è il nemico del potere, ma il suo controllo più autentico.

Questa legge non è solo un tributo: è un segnale forte, che parla a

ciascuno di noi. È un impegno, che ci ricorda che la libertà va difesa ogni

giorno, anche nelle sue forme più scomode.

Penso a nomi come Giancarlo Siani, Ilaria Alpi, Maria Grazia Cutuli, e a

tanti altri giornalisti meno noti, ma non per questo meno eroici. Ogni loro

storia è una ferita aperta, ma anche un seme di coscienza che dobbiamo far

germogliare.

Come sindaci, come rappresentanti delle nostre città, dobbiamo sostenere il

valore dell’informazione vera, onesta, coraggiosa. Dobbiamo educare al

rispetto di chi indaga, domanda, denuncia. Dobbiamo proteggere chi illumina

le zone d’ombra del potere e della società.

Con questa giornata nazionale, l’Italia dimostra di essere dalla parte

della libertà.

E noi amministratori locali, primo presidio della democrazia sul

territorio, siamo chiamati a fare la nostra parte, non con le parole ma con

l’esempio, la coerenza e l’impegno quotidiano.

Enrico Di Giuseppantonio

Sindaco di Fossacesia

Vicepresidente del Consiglio Nazionale ANCI

