(ARC) Cultura: Anzil, il cinema di Ferzan zpetek ponte tra culture

Gorizia, 17 lug – “Premiare Ferzan ?zpetek significa

riconoscere il valore profondo di uno sguardo capace di

attraversare i confini, geografici e interiori. Le sue storie

raccontano l’amore, l’identit?, la memoria e il coraggio con una

sensibilit? rara, che ha saputo emozionare il pubblico italiano e

internazionale”.

Sono le parole del vicegovernatore e assessore alla Cultura del

Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, che questa sera, nella

cornice del Parco Coronini Cronberg di Gorizia, ha premiato

Ferzan ?zpetek, regista e sceneggiatore insignito del Premio

all’opera d’autore nell’ambito della 44? edizione del Premio

Internazionale Sergio Amidei.

“Autore di opere come Il bagno turco, Le fate ignoranti, La

finestra di fronte e Mine vaganti, ?zpetek ha saputo raccontare

con delicatezza e forza la complessit? dell’identit?, il valore

dell’amore in tutte le sue forme e il senso profondo della

memoria: premiarlo ? stato un onore, un’emozione – ha ricordato

Anzil, che durante la serata ha letto anche le motivazioni del

premio -. La sua arte ? ponte tra culture, ? casa per chi cerca

bellezza e verit?. Come Friuli Venezia Giulia, terra di incroci e

stratificazioni, sentiamo vicina la sua visione, e lo ringraziamo

per averci insegnato che la diversit? ? ricchezza, e che il

cinema pu? ancora cambiare il modo in cui ci guardiamo l’un

l’altro”.

La premiazione di oggi si inserisce in un ricco programma di

proiezioni e incontri che celebrano il suo cinema e il suo

linguaggio universale. Durante la giornata sono stati proiettati

Harem Suare e Hamam, mentre questa sera ? stata la volta del suo

ultimo film, Diamanti, acclamato per la sensibilit? con cui

restituisce voce e spazio all’universo femminile.

Il Premio Amidei, nato per valorizzare la scrittura

cinematografica e intitolato al grande sceneggiatore del

neorealismo, ? uno degli appuntamenti culturali pi? significativi

del Friuli Venezia Giulia, e quest’anno assume un valore ancora

pi? simbolico nel percorso verso Gorizia-Nova Gorica Capitale

europea della Cultura 2025.

