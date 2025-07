(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 Infrastrutture: Marino (PD): in Sicilia disagi e tagli, da Salvini e Schifani solo danni

“Salvini sostiene di ‘fare l’impossibile’ per le strade in Sicilia e Schifani parla di risveglio infrastrutturale. La verità è che stanno facendo sì l’impossibile ma per affossare la nostra regione, tagliando risorse, provocando il caos nei cantieri e dirottando miliardi destinati all’Isola verso il Nord. Questo governo umilia la Sicilia ogni giorno, con scelte scellerate, incompetenza e pura propaganda”. Lo dichiara la deputata PD Maria Stefania Marino.

“Sono stati tagliati 34 milioni di euro – sottolinea la parlamentare dem – per la manutenzione delle strade siciliane, con un colpo durissimo soprattutto per le province interne come Enna e Messina, ma ben 900 milioni già assegnati all’Isola sono stati scippati per finanziare opere nel Nord Italia. Altro che attenzione al Sud!”.

“Sulla principale arteria stradale della Sicilia poi, la Palermo – Catania, regna da mesi un caos inaccettabile. Cantieri senza fine, restringimenti, ritardi, nessun cronoprogramma, disagi pesantissimi per i cittadini, per il trasporto merci e per il turismo. E tutto questo con un Presidente della Regione, Schifani, inadeguato e incapace, che si è visto persino dimettere i propri subcommissari. È un fallimento certificato. Schifani e Salvini sono due facce della stessa irresponsabilità: uno commissario fantasma, l’altro ministro da passerella. Questo governo penalizza i territori più fragili e marginali della Sicilia, abbandonandoli a un destino di isolamento e precarietà”, conclude Marino.

