Valle Muricana, Paolini (FDI): “Illuminazione assente da tre anni. Serve assunzione di responsabilità”

(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 dicembre 2024 Da oltre tre anni segnalo formalmente continuamente e congiuntamente ai

cittadini residenti il tema dell’illuminazione pubblica assente presso la

strada provinciale 35 a/b, a partire dal civico 815 di Via di Valle

Muricana, nell’immediata parte esterna al perimetro del Comune di Roma, per

quindici punti luce presenti e spenti. Nonostante le varie segnalazioni a

riguardo, ACEA afferma di non avere ancora in carico e attraverso il

proprio censimento l’illuminazione del tratto, e d’altra parte le risposte

di città metropolitana di Roma sono state in gran parte assenti nel tempo,

e in parte evanescenti e vaghe sui modi e i tempi degli interventi da fare

anche per l’eventuale sostituzione degli impianti. Nonostante l’evidente

assenza di risultati, che continueremo a chiedere con forza e per cui

continueremo a lavorare, questa parte di territorio continua a essere

pericolosamente al buio, considerato anche che successivamente ai pali

spenti ci sono un paio di chilometri fino alla soglia del Comune di

Sacrofano senza che gli impianti di illuminazione siano stati mai

installati, e pertanto il tratto continua a essere estremamente pericoloso

per via della presenza di fermate dell’autobus, di un attraversamento

pedonale, della forte presenza di ungulati che passano spesso sulla strada

in particolar modo la sera vista la vocazione agricola di questa porzione

di territorio. Continueremo a chiedere chiarezza in primis agli uffici

della Viabilità Nord della città Metropolitana, di modo che si confermi

attraverso una certa assunzione di responsabilità la necessità di

programmare l’intervento di ripristino e sostituzione degli impianti,

nell’esclusivo interesse generale e dei cittadini che oltre a risiedere qui

utilizzano la via come accesso e uscita dal Comune di Roma.

Lo dichiara in una nota Daniel Paolini, esponente di Fratelli d’Italia del

Municipio Roma XV