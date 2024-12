(ARC) Salute: Riccardi, cardiochirurgia Udine esempio lavoro squadra

(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 dicembre 2024 Udine, 17 dic – “L’esperienza della cardiochirurgia a Udine

testimonia la capacit? di mettere insieme un gruppo di

professionisti altamente specializzati, che lavorano insieme per

concorrere al raggiungimento di importanti traguardi. Uno

‘spirito di squadra’ che troppo spesso oggi viene a meno, in un

periodo oltretutto caratterizzato dalla limitata disponibilit? di

competenze professionali. Tutte le generazioni, dai giovani a chi

opera da pi? anni, sono chiamate a remare nella stessa direzione

affinch? questo sistema continui a essere virtuoso come lo ?

stato in questi decenni”.

L’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi ? intervenuto

cos? questa sera al convegno organizzato per celebrare i 50 anni

di cardiochirurgia a Udine, a cui hanno preso parte – tra gli

altri – anche il direttore generale di Asufc Denis Caporale, il

direttore del dipartimento di Medicina in Asufc Leonardo Sechi e

il rettore dell’Universit? di Udine Roberto Pinton.

Dopo aver sostenuto che “il lavoro portato avanti dalle strutture

operative complesse non pu? essere disgiunto da quello del

sistema universitario”, il rappresentante della Giunta si ?

focalizzato sul tema dell’organizzazione della rete ospedaliera,

ribadendo l’importanza di una “netta distinzione tra grandi e

piccoli ospedali, assegnando a ciascuno funzioni adeguate alle

loro dimensioni e alla quantit? di personale che vi opera”.

Nel corso dell’evento sono state ripercorse le tappe pi?

significative della cardiochirurgia a Udine dalla nascita, con il

primo intervento a cuore aperto in circolazione extracorporea

effettuato il 19 marzo 1974, fino ai traguardi dei giorni nostri,

tra cui il primo trapianto cardiaco a cuore battente effettuato

in Europa (20 maggio 2024).

? stato inoltre ricordato il contributo di numerosi

professionisti che oggi non ci sono pi?. “? bello vedere con

quale affetto i professionisti del presento riconoscano l’eredit?

di chi li ha preceduti – ha detto Riccardi -. Senza il loro

talento e le loro intuizioni, molti risultati conseguiti nel

tempo non sarebbero stati possibili”.

