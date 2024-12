Aggiuntivo all’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 16.12.2024, ore 15:00 Residenza Municipale

(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

AL SIG. SINDACO

AI SIGG. CONSIGLIERI COMUNALI

AI SIGG. ASSESSORI

LORO SEDI

OGGETTO: AGGIUNTIVO DELL’ORDINE DEL GIORNO.

Si fa seguito all’avviso prot. n. 332472 del 10/12/2024 per comunicare che, all’ordine del giorno

allegato al predetto avviso, vengono aggiunti gli argomenti di seguito elencati da trattare nella

seduta di Consiglio Comunale del 16/12/2024

1. Proposta 6790/2024 – SPONSORIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE VERDI POSTE

NELLE ROTATORIE AGLI INCROCI TRA “VIA MOLETOLO – VIA RAVENNA – VIA BERLINO”

(COD. 1159) – “VIA PARADIGNA – SVINCOLO TANGENZIALE EURO TORRI” (COD. 1892) E “VIA

SAN LEONARDO – VIA RODOLFI MANSUETO – SVINCOLO TANGENZIALE NORD” (COD.

2140): RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI

DELL’ART. 194, C.1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000, FORMATOSI A SEGUITO DI

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PARMA, GIUDICE UNICO, N. 1028/2024. I. E.

(Assessore DE VANNA FRANCESCO)

2. Proposta 6908/2024 – GESTIONE DEL POLO INTEGRATO DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE.

SCELTA DELLA MODALITA’ DI GESTIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO IN-HOUSE ALLA

SOCIETA’ “ADE S.P.A.” APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO DI SERVIZIO E RELAZIONE

EX ART. 14 DEL D.LGS. N. 201/2022. I.E

(Vice Sindaco LORENZO LAVAGETTO)

3. Proposta 7054/2024 – FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER LA PROMOZIONE,

VALORIZZAZIONE E SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO DI PARMA E GESTIONE DEI

SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA, DENOMINATA “PARMA

WELCOME”. APPROVAZIONE MODELLO DI RIFERIMENTO, SCHEMA GENERALE DI

STATUTO, MODELLO ORGANIZZATIVO E DI FUNZIONAMENTO, MODALITA’ DI SELEZIONE

DEI SOCI

(Sindaco GUERRA MICHELE)