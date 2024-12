(AGENPARL) - Roma, 15 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 dicembre 2024 MANOVRA, M5S: DETRAZIONI A PARITARIE? DA MELONI ENNESIMO FAVORE AI PRIVATI

Roma, 15 dic. – “La notizia dell’aumento del tetto delle detrazioni per le spese delle scuole paritarie da 800 a 1.000 euro è un insulto al principio costituzionale che dovrebbe garantire una scuola pubblica, gratuita e accessibile a tutti. Mentre le scuole statali arrancano tra tagli di organico, strutture fatiscenti e personale sottopagato, il governo impacchetta per Natale un privilegio destinato a chi già può permettersi di pagare le rette per l’istruzione privata. Non siamo contro le scuole private, ma come si fa a fare questo mentre dall’ altro lato si sottraggono fondi alla scuola pubblica? Invece di rafforzare il sistema pubblico e affrontare le vere emergenze – dal precariato al miglioramento dell’edilizia scolastica – il disegno di questo Governo è sempre lo stesso: agevolare chi ha maggiori possibilità economiche. Questa non è giustizia sociale, ma un’ulteriore spinta verso la privatizzazione dell’istruzione. Il diritto allo studio deve essere garantito per tutti, non venduto al miglior offerente”.

Così i deputati Antonio Caso, Anna Laura Orrico e Gaetano Amato, commissari M5S in Commissione Cultura

