GIUSTIZIA. PELLICINI (FDI): MELONI CHIARISSIMA SU RIFORMA

“Nel suo bellissimo intervento che ha concluso questa straordinaria edizione di Atreju, Giorgia Meloni ha dimostrato di lavorare alle riforme perseguendo unicamente l’interesse nazionale. Ha risposto a chi accusa governo e maggioranza di volere una magistratura controllata dal governo, riaffermando che l’elezione dei componenti del CSM con il sorteggio persegue lo scopo di rendere ancora più autonoma la magistratura, sia dalla politica, ma anche e soprattutto dalle correnti politicizzate. In questo modo, ha aggiunto il Presidente del Consiglio, potranno avanzare in carriera i magistrati capaci e non solo quelli appoggiati dal sistema delle correnti. Come non condividere questo limpido progetto? Come non capire che finalmente stiamo assistendo ad un modo nuovo e virtuoso di interpretare la politica?”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini, Componente della Commissione Giustizia della Camera.

